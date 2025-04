Ronaldinho : « Luis Enrique va réussir dans ce qu’il construit au PSG »

Ancien joueur des Rouge & Bleu, Ronaldinho apprécie le jeu développé par le PSG de Luis Enrique avec un Ousmane Dembélé en feu en 2025.

Passé au PSG entre 2001 et 2003 (76 matches, 25 buts), Ronaldinho aura marqué les supporters des Rouge & Bleu. Âgé aujourd’hui de 45 ans, le champion du Monde 2002 reste toujours très attaché à la formation parisienne. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le Brésilien a donné son ressenti sur l’évolution du PSG.

Quel joueur lui ressemble le plus actuellement ?

« Je n’aime pas beaucoup comparer. Je regarde surtout dans mes anciennes équipes et celles qui sont encore en course en Ligue des champions. Il y a Ousmane Dembélé au PSG. J’aime beaucoup. (Il rigole) Il a un style un peu brésilien ! Il est déroutant, il invente, il provoque. Il est souvent illisible et, en plus, il marque beaucoup de buts. Il est en train de se révéler, d’éclater dans un rôle différent de celui du PSG l’année dernière ou encore de Barcelone auparavant. »

Le PSG a-t-il enfin les moyens de remporter la Ligue des champions ?

« Le PSG continue de faire de l’excellent travail. Ça va finir par payer. Ses dirigeants le savent. C’est toujours difficile d’aller au bout en Ligue des champions mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour Paris. Ils ont frappé un grand coup contre Liverpool (0-1,1-0, 4-1 aux t.a.b.) et avaient déjà été impressionnants face à Manchester City (4-2). Cette qualification marque les esprits. Elle donne aussi confiance aux joueurs. Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment. Dans un style différent d’avant et avec un très grand entraîneur. »

Son regard sur Luis Enrique

« J’ai vu ce week-end qu’il avait encore gagné le titre. J’ai vu de très belles images de Luis Enrique avec tous ses joueurs. C’est quelqu’un qu’on aime. Il est entier. Il donne tout. Il sait ce qu’il fait, ce qu’il construit. On s’est croisé à Barcelone quand je suis arrivé (en 2003). J’admire beaucoup cette personne et je la respecte. C’était un grand joueur qui est devenu un immense entraîneur. Il a tout gagné au Barça et fait de très belles choses avec la sélection espagnole. Il va réussir dans ce qu’il construit à Paris. Il met en place un bon projet de jeu séduisant. Le PSG est une équipe avec un gros potentiel, en devenir. »

Aime-t-il le jeu du PSG ?

« Pour dire la vérité, je ne regarde pas tout. Je ne suis que les grands matches. Je vois plus les meilleurs moments et les buts en résumé. Donc je vois souvent Ousmane Dembélé en ce moment ! »

L’évolution du PSG depuis son départ en 2003

« Ça n’a plus rien à voir… à part l’ambiance du Parc des Princes ! C’est un club qui a beaucoup changé depuis que j’y suis passé. Beaucoup beaucoup même ! Il est entré dans une autre dimension. Le PSG est devenu un des clubs les plus respectés au monde. Je le vois bien partout où je voyage : on me parle toujours du PSG. Il a l’opportunité chaque année de construire de grandes équipes. »

A-t-il discuté avec Neymar et Messi de leur passage au PSG ?

« Ce sont aussi de grands amis. ‘Ney’ a écrit une belle histoire avec de grands matches. Il n’a pas eu beaucoup de chance avec les blessures. Messi est resté moins longtemps, mais tous les deux ont marqué l’histoire du PSG simplement par leur passage. Messi y a été Ballon d’Or. Ça a forcément marqué à Paris. Je suis content qu’ils aient joué dans les mêmes clubs que j’ai adorés. Beaucoup de grands joueurs sont passés par le FC Barcelone et le PSG. Ousmane Dembélé en fait partie. Je suis heureux maintenant que tous les grands joueurs du monde aient envie de porter le maillot de Paris. »

A-t-il prévu de revenir au Parc des Princes prochainement ?

« J’y suis revenu la saison passée pour le match face à Barcelone en Ligue des champions. J’aime vivre les affiches en supporter et là, c’était dur entre mes anciens clubs. Mais j’ai toujours de grands hommages au Parc. Ça passe tellement rapidement. J’aime la chaleur, la passion de ce stade. Les souvenirs remontent vite. Mais quand je vois l’accueil que j’ai encore, je pense que j’ai marqué le coeur des supporters. »