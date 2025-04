LdC – Disasi : « J’ai l’impression de voir un PSG complètement différent »

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions. Une rencontre particulière pour le Francilien Axel Disasi.

Le PSG va entamer un nouveau moment charnière de sa saison. Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le club de la capitale défie Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions. Et cette confrontation aura une saveur spéciale pour les anciens Parisiens Unai Emery et Lucas Digne. De même pour Marco Asensio, prêté par les Rouge & Bleu chez les Villans cet hiver. De son côté, Axel Disasi va aussi vivre un match particulier. En contact avec le PSG par le passé, l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est relancé à Aston Villa cet hiver après une première partie de saison compliquée à Chelsea. Originaire de la région parisienne (né à Gonesse, dans le Val d’Oise), le défenseur français a accordé un entretien au quotidien Le Parisien avant cette échéance au Parc des Princes.

Ce que représente d’affronter le PSG au Parc des Princes en tant que Francilien (originaire du Val d’Oise) ?

« C’est un beau clin d’œil. Cela va faire deux ans que j’ai quitté la France et ça me fait très plaisir de revenir dans ma région natale, là où tout a commencé pour moi. Au Parc, il y aura toute ma famille, mes amis d’enfance, mes amis du quartier. Ça va être l’occasion pour tout le monde de venir me voir. Mes amis seront tous supporters du PSG, ils me l’ont dit mais ce n’est pas grave… Si je peux contrecarrer leur plan, je ne vais pas me gêner. »

Va-t-il encore être la bête noire du PSG (déjà six victoires en carrière) ?

« J’espère ! Quand je jouais en Ligue 1, ça a toujours été de très grands matchs face à eux. Que ce soit avec Reims ou Monaco, j’ai rarement perdu. De là à dire que je suis le porte-bonheur, peut-être pas mais en général c’est vrai que ça se passe bien. »

Des contacts avec le PSG à l’été 2022

« Il y a eu des discussions. Luis Campos et le coach Christophe Galtier me connaissaient depuis Reims. Ils avaient déjà essayé de me faire venir lorsqu’ils étaient à Lille et avaient gardé un œil sur mes performances. C’est après PSG-Monaco (1-1, 28 août), à la toute fin du mercato, que les échanges se sont intensifiés, mais il n’y a pas eu d’accord. Je ne voulais pas forcément partir non plus. »

Son regard sur le PSG de Luis Enrique

« De l’extérieur j’ai l’impression de voir un PSG complètement différent. Ce n’est plus le PSG qu’on a connu avec des joueurs qui dominaient l’équipe. Là, c’est un collectif qui tourne vraiment bien avec des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. La victoire contre Liverpool a fait beaucoup de bruit en Europe. C’est une équipe sur laquelle il faudra compter pendant de longues années. »

Comment juge-t-il l’évolution d’Ousmane Dembélé ?

« Je ne suis pas impressionné parce que c’est l’un des premiers joueurs qui m’ont bluffé lorsque je suis arrivé en équipe de France. On connaît tous sa qualité de dribble, mais là c’est vrai qu’il met la barre très haut. Plus il marque, plus il donne l’impression d’avoir de l’appétit pour marquer. Je pense qu’à la fin de l’année il aura beaucoup de montres (rires). Je suis super content pour lui, car c’est un super gars, attachant et marrant. Je lui souhaite de continuer sur sa lancée, même si contre nous ce serait bien qu’il reste calme. »