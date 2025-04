PSG – Une barre symbolique atteinte par Luis Enrique contre Aston Villa

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre qui va permettre à Luis Enrique d’atteindre une barre symbolique avec le PSG.

Luis Enrique a rejoint le PSG durant l’été 2023. Pour sa première saison sur le banc parisien, le coach espagnol a remporté trois trophées (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions) et amené ses joueurs en demi-finale de la Ligue des champions. Cette saison, l’ancien sélectionneur de la Roja a déjà remporté deux trophées (Ligue 1, Trophée des champions), est qualifié en finale de Coupe de France et en quart de finale de la Champions League. Son équipe a écrasé le championnat de France, peut finir la saison invaincue dans la compétition et propose un très beau jeu.

Il s’est bien acclimaté à la vie parisienne

Mercredi soir, le PSG va tenter de prendre une option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – d’Aston Villa pour le quart de finale aller. Un match spécial pour Luis Enrique. En effet, celui qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2027, va diriger son 100e match à la tête des Rouge & Bleu. Selon RMC Sport, ce 100e match est vécu positivement par le coach espagnol, même s’il ne va pas nécessairement le verbaliser publiquement. « Ce sera un bon souvenir, surtout si le résultat de mercredi soir est positif. » Le média sportif indique également que presque deux ans après son arrivée au PSG, Luis Enrique semble totalement acclimaté à la vie parisienne. Le technicien se rend d’ailleurs parfois dans la capitale avec sa famille. Mais la plupart de son temps, il préfère le calme du Campus PSG et ses alentours.