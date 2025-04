Mercato – Luis Campos encore loin de prolonger avec le PSG

Luis Campos arrive en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Même si Luis Enrique aimerait le voir prolonger, ce dossier coince toujours.

Arrivé au PSG en tant que conseiller sportif en août 2022, Luis Campos arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Si Luis Enrique aimerait poursuivre l’aventure avec lui et que le principal intéressé aimerait aussi poursuivre l’aventure à Paris, les négociations pour une prolongation de contrat coincent encore. Si l’on s’en fie aux scènes aperçues samedi au Parc des Princes, quand le PSG a validé face à Angers, difficile d’imaginer un quelconque malaise autour de Luis Campos à Paris, avance RMC Sport.

Le CUP lui a apporté son soutien

Mais en coulisses, la donne est pourtant toujours aussi complexe concernant la situation du conseiller sportif du PSG, indique le média sportif. « À tel point que si le PSG voulait se séparer du Portugais, il ne s’y prendrait pas autrement. » RMC Sport indique que les discussions pour une éventuelle prolongation patinent. Luis Campos « a déjà reçu une proposition, mais la teneur des échanges n’est pas la même selon les sources. Certains assurent que les négociations se poursuivent, d’autres expliquent que le dirigeant passé par le Losc se montre gourmand… D’après l’intéressé, ce n’est pourtant pas un problème lié à son salaire. » Toujours est-il que plus les jours passent, moins Luis Campos a de chances de prolonger. Et le Portugais, qui a fait du Paris Saint-Germain sa priorité, pourrait perdre patience. « Pour le moment, rien ne dit que Luis Campos va continuer son aventure à Paris. Même si en haut lieu, on continue à répéter l’envie du club de le prolonger, comme l’a fait Nasser al-Khelaïfi. Le suspense sur l’avenir du conseiller sportif reste entier », conclut RMC Sport.