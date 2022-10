Pas dans les plans du PSG et du duo Galtier-Campos, Ander Herrera a décidé de vivre sa saison 2022-2023 à l’Athletic Bilbao, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans un entretien à ESPN, l’Espagnol a tenu à mettre les choses au clair concernant les tensions dans le vestiaire parisien.

En manque de temps de jeu, Ander Herrera a décidé de revivre une expérience dans son ancien club de l’Athletic Bilbao. Ainsi, lors des derniers jours du mercato estival, le joueur de 33 ans – encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG – a été prêté avec option d’achat au club basque. Et à l’issue de la saison 2022-2023, un nouveau prêt pourrait être reconduit, comme l’avait expliqué le président de l’Athletic le 28 août dernier. En attendant, le natif de Bilbao a peu joué avec le club espagnol (4 matches disputés) mais il est revenu sur la différences entre Bilbao et Paris, dans un entretien à ESPN. Il a également été questionné sur l’exagération des médias au sujet des tensions dans le vestiaire du PSG. Extraits choisis.

La ville de Paris moins portée sur le football que celle de Bilbao ?

« J’ai vécu à Paris pendant trois ans et peut-être que la ville elle-même n’est pas un lieu de football. Mais dans les quartiers, la présence du PSG se fait sentir. Et pour les Parisiens, ça fait partie d’eux. Souvent on parle de Paris et les gens pensent au tourisme, à la fashion week, aux gens qui viennent du monde entier. Mais il y a un autre Paris, d’autres Parisiens. Ce sont des clubs différents mais je ne dirais pas que le PSG est un club qui n’est pas ancré dans sa société. En même temps, on ne peut pas le comparer avec un club [comme l’Athletic] où les 25 joueurs sont nés, ont grandi ou se sont développés comme footballeurs ici. »

Les attentes sont également différentes ?

« Je pense que c’est bien pour Neymar de jouer avec Lionel Messi, c’est bien pour Messi de jouer avec Neymar, et c’est fantastique pour Kylian Mbappé de recevoir des ballons d’eux. Avant, on parlait de nous tous les jours. Quand vous avez ces noms dans l’équipe, quand vous avez ces joueurs, si vous ne gagnez pas tous les matchs 6-0, ils (les médias) vont vous tuer. J’avais l’habitude de lire les histoires dans les médias quand j’étais là, qu’il y avait un problème ou une bagarre dans le vestiaire. J’étais dans le vestiaire et il n’y avait pas de bagarre. Ils exagèrent tout. Je ne suis plus là, mais je lis aussi les histoires et je ne leur fais pas confiance parce que j’y étais. Et bien sûr, dans le football, vous ne pouvez pas être ami avec tous les coéquipiers que vous avez côtoyés au cours de votre carrière. Mais le respect est toujours là. Et d’après mon expérience, ils se respectent les uns les autres. »

Le joueur le plus marquant dans sa carrière

« Je dirais Messi parce que c’est le meilleur avec qui j’ai joué, bien sûr, mais aussi parce que c’est une personne. J’ai rencontré le meilleur joueur de tous les temps, et j’ai vu la normalité avec laquelle il vivait sa vie. Je suis allé dans un restaurant avec lui et vous voyez comment il s’arrête pour que tout le monde prenne une photo, comment il traite les gens. Et ce fut une très bonne surprise : il a dépassé mes attentes. Et puis, pour ce qui est d’être professionnel, de tirer le meilleur parti de sa carrière, je dirais Zlatan Ibrahimovic et Sergio Ramos. Deux modèles à suivre, un exemple de professionnalisme, de comportement à adopter, de la façon de tirer le meilleur parti de son corps le plus longtemps possible. »