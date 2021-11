Rothen : « C’est un problème d’état d’esprit au PSG »

Ce mercredi, le PSG a concédé le match nul – 2-2 – dans les dernières minutes sur le terrain du RB Leipzig à l’occasion de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre que les hommes de Mauricio Pochettino ont très mal commencé en livrant 15 premières minutes cataclysmiques. Et pour Jérôme Rothen, qui s’exprime sur les ondes de RMC, cette fragilité défensive est surtout le reflet d’un état d’esprit défaillant.

« La combativité ou l’entraide son déterminantes dans ce genre de match. Ce sont de grands mots, mais tu es obligé d’en passer par-là dans les matches de haut niveau. Les joueurs du PSG préparent les matches dans le confort. Au sein du club, tout le monde les voit beau. Quand tu vois le début de rencontre face à Leipzig et que tu te rends compte que c’est répétitif, je pense qu’il n’y a pas de prise de conscience. En fait, ils ne s’en rendent pas compte. Ils sont satisfaits des résultats, et ils ont bien raison, mais tu dois aussi faire ton autocritique et te rendre compte que le contenu n’est pas bon. Une statistique qui fait très mal au PSG : c’est l’équipe qui concède le plus de frappes de toute la Ligue des Champions. C’est un problème d’état d’esprit. »