Avec 12 unités d’avance sur son plus proche poursuivant, le PSG devrait, sauf énorme tremblement de terre, être sacré pour la dixième fois de son histoire en Ligue 1. Néanmoins, malgré ce, les hommes de Mauricio Pochettino nous ont offert une saison pleine de frustration et de déception. Du changement doit advenir, et notamment au sein de l’effectif où certains joueurs, en situation d’échec, doivent plier bagages. C’est le cas de Mauro Icardi, auteur d’un exercice cataclysmique sous la tunique francilienne.

Problème, au vu du niveau affiché par l’international argentin et ses émoluments extrêmement élevés, on est en droit de s’interroger sur l’écurie qui voudra bien récupérer celui qui se place clairement comme un poids mort pour le PSG. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a évoqué ce sujet compliqué. Et le consultant estime que personne n’aura la volonté de miser sur un tel joueur lors du prochain mercato : »Mauro Icardi a donc été acheté 58 millions d’euros avec les bonus et il coûte près d’un million d’euro par mois au PSG. Vous imaginez ce que cela coûte au projet du club qui veut l’acheter ? Même gratuitement, avec ce salaire, je ne suis pas sûr qu’il trouve preneur. S’il est raisonnable et qu’il divise son salaire par deux, ce sera même encore compliqué. Il a laissé une bonne image en Italie, il pourra peut-être trouver un club là-bas. »