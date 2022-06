Le PSG va entamer les grandes manoeuvres pour mettre en place sa révolution. Comme indiqué par le président, Nasser al-Khelaïfi, le club de la capitale se dirigera désormais vers un recrutement « moins bling bling. » Et afin de remplacer un Mauricio Pochettino très proche du départ, le PSG a opté pour la solution Christophe Galtier. Encore sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2024, le technicien de 55 ans est pressenti pour occuper le poste d’entraîneur des Rouge & Bleu. Un choix qui laisse perplexe de nombreux observateurs et supporters. Mais pour Jérôme Rothen, Christophe Galtier a les épaules pour relever ce challenge.

« Je n’ai pas envie de rentrer dans le délit de sale gueule contre Galtier »

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien Parisien s’est exprimé sur la potentielle arrivée du champion de France 2021 au PSG. « Il y a le sportif et moi je n’ai pas envie de rentrer dans le délit de sale gueule contre Christophe Galtier en jugeant ses compétences. Là, moi, j’en ai entendues des choses sur Christophe ces derniers temps. Tout ça parce que l’on parle du Paris Saint-Germain, donc Christophe est devenu un petit entraîneur pas capable de gérer des stars, pas capable de gérer un vestiaire fort, pas capable d’assumer des ambitions très élevées. Là, on touche les étoiles au Paris Saint-Germain parce qu’en effet ils veulent gagner la Ligue des champions, la plus belle des compétitions. Donc, c’est un club qui représente beaucoup d’ambition et beaucoup de travail. Et moi je pense très honnêtement que l’entraîneur qu’est Christophe Galtier est totalement capable de relever ce challenge-là. »

Jérôme Rothen a notamment rappelé les réussites de Christophe Galtier lors de ses dernières expériences à Saint-Etienne (2009-2017) et à Lille (2017-2021). « Pourquoi il serait incompétent par rapport à d’autres ? Il a entraîné Saint-Etienne avec de la réussite. Il a pris Lille dans une situation catastrophique et il est devenu champion de France. Avec Nice, pendant huit mois, on a loué à juste titre tout le travail qu’il avait mis en place et en étant même en avance sur le projet parce que Nice a souvent été sur le podium et aux portes de la Ligue des champions(…) Moi, je trouve qu’en terme de technicien français, c’est le meilleur aujourd’hui. Donc, si le PSG veut un Français à la tête… L’Emir voulait Zidane, mais ça ne peut pas se faire, donc on va prendre le meilleur et c’est Galtier. Et en mettant de côté son appartenance à l’Olympique de Marseille. Il ne faut pas aller dans le sens inverse en disant : ‘Christophe Galtier, c’est un bidon, il ne peut pas entraîner des stars parce qu’il n’a pas gagné ceci ou cela…’ Mais ça, c’est totalement faux. Rappelez-vous de ce qu’on disait il y a quelques mois au PSG. Si ce vestiaire reste comme ça, il est difficilement entraînable pour Zidane, Galtier ou d’autres. »