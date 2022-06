Contact entre le PSG et l’Atlético pour Sarabia

Le PSG compte bien accélérer son mercato dans les jours à venir. Depuis l’intronisation de Luis Campos au poste de conseiller sportif, de nombreuses pistes pour renforcer l’effectif sont annoncées dans la presse (Milan Skriniar, Vitinha, Renato Sanches). Mais le club de la capitale devra également dégraisser un groupe pléthorique. Et depuis de nombreux jours, le futur de Pablo Sarabia est incertain. Le joueur de 30 ans avait récemment déclaré qu’il devait réfléchir à son avenir proche avec en ligne de mire la Coupe du monde 2022 dans cinq mois (21 novembre au 18 décembre) Auteur d’une très bonne saison, en prêt, du côté du Sporting CP (22 buts et 9 passes décisives en 47 matches), l’international espagnol est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Mais il pourrait ne pas rester chez les champions de France pour l’exercice 2022-2023.

Des discussions avec l’Atlético pour Sarabia

En effet, l’Atlético de Madrid est souvent annoncé comme une potentielle destination pour Pablo Sarabia. Une piste qui se confirme jour après jour. En effet, ce mercredi, RMC Sport nous informe que les Colchoneros et le PSG sont entrés en contact au sujet de l’international espagnol. Les discussions porteraient sur un prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas filtré. Toujours selon RMC, l’Atlético prendrait en charge le salaire du joueur. Bouché par la concurrence en attaque (Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr), l’ancien du Séville FC pourrait donc retrouver le championnat espagnol et apporter ses qualités dans l’effectif de Diego Simeone.

Temps de jeu 2021-2022 de Pablo Sarabia*

Liga Portugal : 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives

: 29 matches disputés (2.088 minutes) – 15 buts et 7 passes décisives Ligue 1 : 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (20 minutes) – 1 but Ligue des champions : 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 8 matches disputés (510 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Allianz Cup : 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 4 matches (282 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Taça de Portugal : 4 matches disputés (275 minutes) – 2 buts

*Source : Transfermarkt