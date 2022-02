Le PSG a vécu une drôle de rencontre ce samedi au Stade de la Beaujoire face au FC Nantes avec une défaite assez large à la clé (3-1). Les coéquipiers de Messi ont été menés de trois buts à la mi-temps, une première depuis 12 ans, ont bénéficié d’un arbitrage plus que douteux tout en manquant pléthore d’occasions. Interrogé sur le niveau de Mr Lesage lors de cette rencontre, le consultant Jérôme Rothen comprend pourquoi les joueurs parisiens ont semblé si frustré après ce match et estime que certains arbitres jugent différemment le PSG.

« C’est vrai qu’on a entendu qu’ils se plaignent alors qu’ils ne perdent que très rarement. Alors oui, ils perdent rarement, et pour ça il faut montrer un vrai état d’esprit. Tous les joueurs du vestiaire, du PSG, ce sont des mecs qui détestent la défaite. Et quand tu perds un match, tu peux t’en prendre à plein de choses. Est-ce qu’il faut leur en vouloir ? On ne va pas leur en tenir rigueur car il y avait de la frustration et un mauvais arbitrage. C’est vrai qu’il n’a pas pris les meilleures décisions, surtout du côté du PSG. Il y a des arbitres qui arbitrent différemment le PSG. Mickael Lesage n’est pas au niveau pour arbitrer un club du niveau du PSG. Il est hautain, ça se voit. Si l’arbitre n’est pas bon, il doit être sanctionné. Les joueurs ont aussi le droit de le dire. »