Avant la trêve internationale, le PSG s’est imposé dans le choc face à l’Olympique Lyonnais (0-1). Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper seuls la tête du championnat en étant invaincus en ce début de saison.

Ce dimanche soir, le PSG a terminé son premier marathon de matches par une belle victoire sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1). Un bilan comptable quasi parfait pour les Rouge & Bleu avec 7 victoires et 1 nul en championnat. Surtout, le club de la capitale a profité du faux pas de son rival, l’Olympique de Marseille, pour occuper seul la tête du championnat après 8 journées. Quelques heures avant le match des Parisiens, les Marseillais ont concédé le nul à domicile face au Stade Rennais d’Arnaud Kalimuendo (1-1). Désormais, les champions de France comptent deux points d’avance (22 pts) sur leur rivaux. De son côté, le RC Lens reste toujours invaincu mais a concédé le match nul face au FC Nantes (0-0). Un résultat qui fait chuter le club artésien du podium. En effet, le FC Lorient occupe désormais la dernière marche du podium. Surprise de ce début de saison, les Merlus continuent leur bon parcours et ont enchaîné une quatrième victoire de rang après leur succès sur la pelouse d’Auxerre (1-3).

Le PSG, meilleure attaque et défense de Ligue 1

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco s’est imposé face au Stade de Reims (0-3), tandis que l’AC Ajaccio a obtenu son premier succès de la saison sur la pelouse du Stade Brestois (0-1). De son côté, le RC Strasbourg n’a toujours pas obtenu le moindre succès en ce début de saison 2022-2023 après son revers contre le Montpellier Hérault (1-2). Enfin, l’OGC Nice continue de décevoir. Réduits à dix après l’expulsion dès la 9e seconde de jeu de Jean-Clair Todibo, les Aiglons se sont inclinés 0-1 face à l’Angers SCO.

Après 8 journée de Ligue 1, le PSG reste toujours en tête du classement des meilleures attaques du championnat avec 26 réalisations, devant le Montpellier Hérault (19) et le FC Lorient (17). Auteur d’un nouveau clean-sheet, son 4e d’affilée (une première depuis 1 an et demi), le club de la capitale est également la meilleure défense de l’Hexagone avec 4 buts encaissés. Il devance l’Olympique de Marseille (5) et le RC Lens (7). Pour son prochain match, le PSG recevra l’OGC Nice – au Parc des Princes – le samedi 1er octobre (21h sur Canal Plus Sport 360), sans Marco Verratti suspendu.

Résultats 8e journée de Ligue 1

AJ Auxerre / FC Lorient (1-3)

Montpellier HSC / RC Strasbourg (2-1)

LOSC / Toulouse (2-1)

Stade de Reims / AS Monaco (0-3)

Stade Brestois / AC Ajaccio (0-1)

Clermont Foot / Troyes (1-3)

Olympique de Marseille / Stade Rennais (1-1)

OGC Nice / Angers SCO (0-1)

FC Nantes / RC Lens (0-0)

Olympique Lyonnais / PSG (0-1)

Classement Ligue 1