Depuis quelques heures, la rumeur Fabian Ruiz a pris une certaine ampleur. À tel point que le milieu du Napoli est pressenti comme la prochaine recrue du PSG. Et alors que les Rouge et Bleu ont déjà mis la main sur Vitinha et Renato Sanches dans ce secteur, l’apport d’un tel joueur pose question pour certains observateurs.

C’est notamment le cas de Didier Roustan. Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le journaliste a été interrogé sur l’éventualité de voir Fabian Ruiz faire passer un cap à l’entrejeu du PSG. Néanmoins, s’il reconnait que celui-ci est un très bon joueur, il doute toutefois de son profil par rapport aux différents besoins du club de la capitale en Ligue des Champions.

« J’ai peur qu’il ne soit qu’un joueur en plus »

« »Je n’ai pas vraiment l’impression que Fabian Ruiz sera une vraie valeur ajoutée dans le cadre de la Ligue des Champions. Évidemment, pour le championnat, si tu as des joueurs techniques, élégants, sachant que Verratti / Vitinha pour l’instant cela marche très bien, pour la rotation, ce recrutement peut être intéressant. Mais pour la Coupe d’Europe, on a des gros doutes sur le côté défensif du milieu de terrain. Alors si Fabian Ruiz peut colmater les brèches, ce sera très bien. Mais vu son profil, j’ai juste peur qu’il ne soit qu’un joueur en plus. »