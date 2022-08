Depuis que Christophe Galtier et Luis Campos ont été intronisés, certaines choses ont grandement changé au PSG. Déjà, premier point notable, l’effectif professionnel du club a été scindé en deux groupes bien distincts. Dans le premier, on retrouve les joueurs sur lesquels le coach rouge et bleu compte pour le reste de la saison. À contrario, l’autre groupe est constitué de joueurs qui n’entrent pas dans ses plans.

Une poignée d’élus

De ce fait, on peut notamment y retrouver des éléments comme Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Rafinha, Ander Herrera ou Julian Draxler. Autant de joueurs qui sont, purement et simplement, poussés vers la sortie. Et dans l’hypothèse où ces derniers ne trouvent pas d’échappatoire, il y a fort à parier qu’ils n’auront aucune minute à se mettre sous la dent dans les mois à venir. Mais d’autres profils constituent également ce fameux groupe secondaire, il s’agit de certaines jeunes pousses parisiennes sous contrat professionnel. Ici, on pense notamment à Edouard Michut, lui qui est, en plus, désireux de plier bagages cet été. Des titis moins confirmés comme Nathan Bitumazala, Teddy Alloh ou Kenny Nagera y figurent également. Comme a pu le préciser Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, seul quelques privilégiés, à l’instar d’El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaire-Emery ou Ismaël Gharbi, ont la chance d’évoluer avec le groupe de Christophe Galtier. À noter qu’Ayman Kari, qui a récemment paraphé son premier contrat professionnel avec son club formateur, pourrait également les rejoindre, mais il est, pour l’heure, toujours blessé au genou.