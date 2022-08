Ce jeudi à partir de 18 heures, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions aura lieu en direct d’Istanbul. À cette occasion, les joueurs de Christophe Galtier connaîtront leurs trois adversaires de la phase de poules de l’édition 2022-2023. Placés dans le chapeau 1, les Rouge & Bleu pourraient au minimum tirer un gros adversaire (Liverpool dans le chapeau 2, Inter dans le chapeau 3 par exemple). Mais, le club de la capitale a également une chance de tomber dans un groupe abordable. Sur le plateau de L’Equipe Soir, Didier Roustan s’est exprimé sur ce tirage au sort de C1. Et pour le consultant, il serait préférable pour le PSG d’avoir un groupe corsé afin de mieux se jauger.

« Pour se faire une idée un peu plus juste, c’est mieux »

« Moi, je trouve qu’il faut que ce soit corsé. Pour les six matches, tu peux être sûr qu’il (Christophe Galtier) mettra six fois son onze majeur. Ils ont une telle marge en championnat qu’il pourra faire tourner en veux-tu en voilà. Il n’y a que six matches. Et je pense que même si ce sont des matches couperets, ils sont dans quelque chose d’euphorisant mais qui est dangereux. Et on a bien vu souvent le PSG dans des moments où on croyait que et puis après il y avait des difficultés parce qu’il y avait des vrais adversaires, une vraie réponse, un vrai engagement et une vraie pression. L’année dernière, ils sont passés dans un groupe de la mort (Manchester City, RB Leipzig et FC Bruges). Ils avaient un groupe bien plus difficile. Pour s’étalonner un peu et se faire une idée un peu plus juste, c’est mieux (d’avoir un groupe plus corsé). »

Les chapeaux de Ligue des champions