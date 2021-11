Dans la nuit de vendredi à samedi, l’Argentine disputait son premier match de la trêve internationale. Opposée à l’Uruguay – dans le cadre de la 13e journée des qualifications à la Coupe du monde 2022 – l’Albiceleste a souffert mais a pu compter sur une belle réalisation d’Ángel Di María pour s’imposer (1-0). Pressenti pour débuter cette rencontre, Leo Messi est finalement en cours de jeu pour disputer les 15 dernières minutes. Un retour à la compétition pour l’attaquant de 34 ans qui avait manqué les deux derniers matches avec le PSG en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et une douleur à un genou. Après la rencontre, le sélectionneur argentin – Lionel Scaloni – a expliqué son choix de faire débuter Leo Messi sur le banc.

« Nous avons décidé de ne pas faire jouer Messi au coup d’envoi parce qu’il sortait d’une période d’inactivité et parce que le match allait être un match comme celui qui s’est produit. Il est entré en seconde période pour reprendre un peu de rythme avant le Brésil », a déclaré Lionel Scaloni dans des propos rapportés par TyC Sports. « Le match face à l’Uruguay ? Il y avait une possibilité de se rapprocher de la qualification. Il y a des moments où il faut gagner et aujourd’hui on l’a fait. Certes, on n’a pas bien joué, mais ça compte. il y a des moments où vous ne pouvez pas bien jouer car l’adversaire joue bien. Nous devons nous adapter. »

Dans une position très confortable pour se qualifier (2e du classement avec 28 pts et un match en moins), l‘Argentine peut encore plus se rapprocher d’une qualification au Mondial 2022 lors du choc face au Brésil (déjà qualifié) le 17 novembre prochain. Blessé de longue date, Leandro Paredes est espéré pour ce match.