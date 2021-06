Roustan : “Là, Mbappé peut marquer son territoire”

L’heure de Kylian Mbappé est-elle venue ? L’attaquant du PSG et des Bleus va-t-il prendre le pouvoir durant l’Euro et faire office de meilleur joueur de la planète ? José Mourinho l’a envisagé dans The Times. “Je sais qu’il est déjà champion du monde mais le temps est venu pour lui de taper du poing et de dire qu’il est le meilleur. Il a un incroyable potentiel, il fait peur à tous ses adversaires“, a déclaré le technicien portugais. Didier Roustan valide l’idée.

“Je comprends ce que veut dire Mourinho. Mbappé a gagné la Coupe du monde, mais tu as Messi et Cristiano qui ont dominé la décennie. Pour des raisons diverses, ils étaient les meilleurs. Là, Mbappé, tu ne peux pas dire encore qu’il est le meilleur. Pour la succession, on subodore Mbappé et Haaland. Il y a d’autres jeunes joueurs. Mais, là, Mbappé peut marquer son territoire. Si à l’Euro il est au dessus des autres d’une manière générale, avec des actions qui restent dans les mémoires, avec de l’efficacité… Comme avec le PSG il n’est pas allé au bout, peut-être qu’avec l’équipe de France, on dira à la fin de l’Euro : “Messi c’est peut-être la fin, Cristiano c’est un surhomme mais il y a des limites, le mec maintenant c’est Mbappé”, a commenté le journaliste lors de l’EDS.