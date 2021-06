Les handballeurs du PSG en quête de graal européen

Cette fin de semaine sera marquée par le Final Four de l’EHF Ligue des champions de handball à Cologne. Face au PSG en demi-finale (15h15) l’outsider Aalborg qui atteint pour la première fois ce niveau de la compétition. En cas de victoire face aux Danois, Paris se frottera en finale au Barça (qui vise sa 10e coupe continentale) ou à Nantes. “La manière de gagner, on s’en fout. Je sais qu’il me manque ce trophée, et je veux aller le chercher comme un fou. On sait qu’au Final 4, si le premier match n’est pas parfait, il n’y a pas de finale”, prévient Mikkel Hansen désireux de triompher enfin au niveau européen avec les Rouge & Bleu. “On est plusieurs à avoir vécu ces frustrations, mais c’est le passé… Cela nous a permis aussi de nous forger un caractère que l’on a pu démontrer en éliminant Kiel en quart de finale”, confie Nedim Remili à l’AFP. “On n’arrivera pas en se disant qu’on est favori mais sûr de nos forces.” Jusqu’à 1000 spectateurs pourront prendre place dans la Lanxess Arena de Cologne.

Le programme du Final Four