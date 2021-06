Mourinho “tombé sous le charme de Mbappé”

Kylian Mbappé est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG (22 ans) enchaîne les très bonnes performances depuis plusieurs années et a déjà remporté plusieurs trophées, dont le plus important, la Coupe du monde en 2018. José Mourinho est fan de l’international français. Il le dit dans sa chronique pour The Times.

“Je suis tombé sous son charme la première fois que je l’ai vu. L’Euro de l’affirmation pour Mbappé ? Je l’espère, j’étais un très jeune assistant coach à Barcelone et je suis tombé amoureux de Ronaldo, il était incroyable. Je me souviens de certains de ses buts. Avec Bobby Robson, qui a pourtant une incroyable expérience, on était impressionné. Malheureusement, il n’a pas pu faire mieux à cause des terribles blessures qu’il a connues à l’Inter. Ce Ronaldo était incroyable. Je crois que Mbappé a quelques choses de ce Ronaldo. Je sais qu’il est déjà champion du monde mais le temps est venu pour lui de taper du poing et de dire qu’il est le meilleur. Il a un incroyable potentiel, il fait peur à tous ses adversaires.“