Rouyer souligne l’état d’esprit des Parisiens

C’est (enfin) les vacances pour le PSG qui va pouvoir souffler après une première partie de saison chargée. Les Rouge & Bleu reprendront le 1e janvier prochain (le 2 pour les Sud-Américains), pour se préparer pour le match de Coupe de France contre Vannes (3 janvier à 21h10 sur France Télévision). En attendant le club de la capitale finit sa première partie de saison en étant largement en tête de la Ligue 1 avec 46 points et 13 points d’avance sur ses dauphins l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Pourtant les hommes de Mauricio Pochettino ont arraché le match nul sur la pelouse de Lorient dans les ultimes secondes après un (nouveau) match très moyen (1-1). Pour le consultant Olivier Rouyer, ce résultat est loin d’être un « miracle » tant le PSG méritait d’égaliser en deuxième mi-temps.

« Un nul miraculeux ? Déjà quand on marque à 10 contre 11 dans les dernières minutes, ce n’est plus du miracle mais de la volonté et un vrai état d’esprit ! Si en première mi-temps les Parisiens n’ont pas été présents, en deuxième période il y a eu un nombre assez conséquent d’occasions de but avec Messi, Di Maria qui n’arrive pas à cadrer deux fois dans des positions assez faciles. Je ne trouve pas que ce soit si miraculeux que ça parce qu’en contrepartie, Lorient en deuxième mi-temps – je suis désolé – ils n’ont pratiquement pas d’occasion de but… Je me souviens seulement d’un tir… Donc ce match nul n’est pas si miraculeux que ça pour Paris ! »