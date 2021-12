Le PSG incroyablement efficace dans les fins de match

Le PSG a achevé sa première partie de saison en concédant un match nul décevant face au FC Lorient (avant-dernier de Ligue 1), qui restait sur huit défaites de suite et n’avait inscrit que deux buts lors de cette période. Les hommes de Mauricio Pochettino ont inscrit le but libérateur dans les ultimes secondes de la partie, ce qui est loin d’être une première cette saison. En effet les Parisiens ont glané 10 points dans les 5 dernières minutes d’un match au cours de cet exercice 2021/2022 (victoires contre Lyon, Metz, Angers, Lille et nuls contre Lens et Lorient). Une statistique exceptionnelle qui se rajoute au fait que le PSG est l’équipe qui a pris plus de points en championnat après avoir été mené au score (17) devant l’OGC Nice (13) qui s’avère être son… dauphin.

Comme l’a partagé le compte Twitter, Paris Stats Germain, le club de la capitale a montré des difficultés contre les Lorientais puisqu’ils ont subi 1.48 expected goals lors de cette rencontre, soit le 3ème plus haut total d’un adversaire cette saison, et a concédé 17 tirs (3e plus gros chiffre de la saison). Par ailleurs le Paris Saint-Germain n’avait plus encaissé 17 buts après 19 journées de Ligue 1 depuis 2011/ 2012 (17 aussi lors de cette saison). Enfin ça ne va pas fort non plus en déplacement en ce moment pour les hommes de Mauricio Pochettino. Ces derniers n’ont remporté que 2 de leurs 8 derniers matchs disputés à l’extérieur (hors Coupe de France).

Si Lionel Messi a été l’un des joueurs les plus en vue sur la pelouse du Stade Moustoir, il a encore fait preuve de malchance… L’Argentin a touché le poteau après un magnifique enchaînement en première période, c’est la sixième fois de la saison qu’il touchait les montants, plus que tout autre joueur. La Pulga reste aussi sur une mauvaise série d’inefficacité. Celui-ci n’a inscrit aucun but lors de ses huit premiers matchs disputés à l’extérieur en compétition officielle avec le PSG. Il égale sa pire série en déplacement en club dans sa carrière professionnelle, qui date d’il y a près de… 15 ans (avec Barcelone entre septembre 2006 et mars 2007) !