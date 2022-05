Ruben Amorim, priorité du PSG pour son banc de touche ?

Cet été, le PSG risque de beaucoup bouger. Après l’officialisation de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Leonardo a été démis de ses fonctions et devrait être remplacé par Luis Campos. Prochaine personne à quitter les Rouge & Bleu, Mauricio Pochettino. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur argentin a déçu et ne devrait plus être sur le banc parisien la saison prochaine. Alors que les noms de Zinedine Zidane, Antonio Conte ou bien encore Thiago Motta ont été avancés, c’est un entraîneur qui serait la priorité des dirigeants du PSG.

Un entraîneur portugais pour remplacer Pochettino ?

Selon les informations du Parisien, le PSG aurait comme priorité pour son banc de touche Ruben Amorim. Le futur directeur sportif parisien aurait « jeté son dévolu sur ce jeune entraîneur à fort potentiel » qui est actuellement au Sporting Portugal avec qui il a terminé champion du Portugal en 2021 et deuxième cette saison. C’est lui qui avait lancé Nuno Mendes dans le grand bain. Le latéral gauche qui est l’une des rares satisfactions du mercato estival du PSG. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, sa clause libératoire est de 30 millions d’euros conclut le quotidien francilien.