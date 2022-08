Le PSG et l’AS Monaco se faisaient face ce dimanche soir dans ce qui représentait l’affiche de la 4e journée de Ligue 1. Une affiche qui a vite tourné à l’avantage des visiteurs, puisque c’est Kevin Volland qui a ouvert la marque avant la demi-heure de jeu. Malgré une prestation en demi-teinte, les Parisiens ont arraché l’égalisation grâce à un pénalty signé Neymar Jr. Un match compliqué, mais qui servira pour la suite. C’est du moins le sentiment délivré par Marco Verratti au micro de Prime Video après ce nul face aux Monégasques.

« On méritait cette victoire »

« C’était plus difficile en première période. Par la suite, on a changé un peu. On a davantage mis Lionel Messi dans le cœur du jeu. On a réussi à plus le trouver en deuxième mi-temps et on sait que lorsqu’il touche le ballon, il se passe quelque chose. Je pense que nous n’avons pas fait un bon match lors des trente premières minutes. Nous avons été surpris par l’intensité monégasque. Après, le reste, nous avons réalisé un bon match durant 60 minutes. On a tapé trois fois le poteau. Monaco a une très bonne équipe qui joue la Coupe d’Europe. Je pense qu’au nombre d’occasions, on méritait cette victoire. C’est le football. On est tout de même contents de notre prestation, même si on sait qu’on peut mieux faire. (…) Bien sûr, on veut toujours gagner en marquant plein de buts, faire sourire les gens. Mais je pense que ce sont des matches utiles pour la suite. »