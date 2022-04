Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Comme son compatriote de Paris, Jorge Sampaoli – l’entraîneur de l’OM – était présent en conférence de presse. Et dans cette dernière, il a expliqué qu’Arkadisuz Milik, annoncé forfait, ne l’était pas encore.

« On pensait que Milik serait de retour contre le PAOK, il avait encore une petite gêne. Il se sent beaucoup mieux là, et on va voir s’il peut être dans le groupe demain, même si j’ai des doutes. La blessure était plus importante que prévu. Mandanda ou Lopez dans les buts contre le PSG ? On n’a pas encore défini l’équipe pour chacun des postes. Mandanda a très bien joué, et c’est très bien que les deux puissent être compétitifs. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C’est important aussi pour notre style de jeu.«

L’ancien sélectionneur de l’Argentine a évoqué l’homme en forme du PSG, Kylian Mbappé. « J’ai eu la possibilité de l’affronter au Mondial et ici quand Paris est venu. Et à chaque fois, il fait la différence : dans l’espace, balle au pied, dans sa finition. Avec les joueurs qu’il a autour de lui, il est presque inarrêtable. On doit être une grande équipe collective, parce qu’individuellement il est largement au-dessus.«

Jorge Sampaoli qui s’est ensuite penché sur ce PSG / OM.

« J’espère que l’on va faire un match digne, contre un gros effectif, qui a toutes les chances de marquer des buts. C’est une équipe top. On doit envisager plusieurs scénarios, pour avoir le contrôle du ballon, face à un adversaire qui voudra aussi la possession. Je ne pense qu’au match de demain parce qu’il y a trop de matches aujourd’hui dans le football pour penser à après. Demain on a envie de faire un bon match, que les émotions puissent nous donner la force d’avoir un grand rendement.«

Valentin Rongier était également présent en conférence de presse. Il explique que son équipe affrontera le PSG sans complexe.

« On va à Paris sans pression particulière, pour garder notre philosophie de jeu et faire un match sérieux. 12 points de retard sur le PSG ? On a laissé plusieurs opportunités de recoller au classement avec le PSG, avec quelques matchs médiocres à domicile en début de saison. Maintenant on reste concentré sur notre objectif, eux ont fait leur travail. Mbappé ? On connaît sa vitesse et c’est un des meilleurs joueurs du monde, mais on reste concentré sur nos qualités. L’enjeu du Classico ? On est tous motivé à 200% pour ce match, comme tous les autres. Ça reste 3 points à prendre. »