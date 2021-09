Garétier : « On verra un Paris qui ressemblera plus à ce que veut faire Pochettino d’ici novembre »

Depuis le début de la saison, le PSG réalise un sans-faute en Ligue 1 avec sept victoires de rang et une place de leader en championnat. Pourtant, les Rouge & Bleu sont encore en rodage notamment sur le plan du jeu et au niveau physique. Outre l’intégration des recrues, certains joueurs ont repris tardivement en raison des compétitions estivales avec leur sélection. Présent sur le plateau du Late Football Club, le consultant de Canal Plus, Geoffroy Garétier, estime que le PSG de Pochettino montrera un autre visage d’ici novembre.

« Dans le global, Paris a recruté des noms et après le boulot d’entraîneur c’est de se démerder pour en faire un collectif. C’est un peu la mission galactique d’ailleurs. Est-ce que Pochettino est le meilleur pour ça comme peut l’être un Ancelotti ? Je ne sais pas, on verra. Je veux juste dire une chose, Paris peut jouer cette saison 58 matches. Il y a eu 9 rencontres qui ont été jouées et il reste donc 49 matches pour améliorer l’ensemble. Je suis sûr que ça va se faire. Ne serait-ce parce que les préparations physiques sont évidemment inégales et que tous les joueurs ne sont pas encore au top. À mon avis, on verra un Paris qui ressemblera plus à ce que veut faire Pochettino d’ici le mois de novembre. Je l’espère en tout cas (…) Un manque de préparation physique pour les Sud-Américains ? Paris recrute des Sud-Américains depuis que QSI est là et même avant parce que c’est une tradition du club. Mais la moitié de l’équipe-type ou plus est sud-américaine. »