Kalimuendo appelé en renfort pour disputer l’Euro Espoirs

Du 31 mai au 6 juin (en Hongrie et Slovénie), la phase finale de l’Euro Espoirs aura lieu. Concernant les joueurs parisiens, seul Colin Dagba avait été sélectionné dans la liste des 23 pour participer à la compétition. Mais le latéral droit des Rouge et Bleu retrouvera un de ses collègues parisiens. En effet comme le rapporte la FFF, Arnaud Kalimuendo – prêté avec option d’achat au RC Lens cette saison et sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 – profite d’une absence de dernières minutes. En effet, l’attaquant de 19 ans remplace le joueur du FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui va disputer les barrages avec les Canaris face à Toulouse (27 / 30 mai). De son côté, Etienne Green (ASSE) remplacera Alban Lafont (FC Nantes). Enfin, le Monégasque Axel Disasi profite de la blessure de Wesley Fofana (Leicester) pour être convoqué en renfort à l’Euro Espoirs. Pour rappel, l’Equipe de France affrontera les Pays-Bas de Mitchel Bakker en quarts de finale (31 mai). Les Bleuets auront rendez-vous le mardi 25 mai au CNF Clairefontaine pour débuter leur préparation.

La liste des 23 de Sylvain Ripoll