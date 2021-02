Sarabia : “C’est important pour nous de sentir qu’ils sont derrière nous”

Avec les blessures de Neymar et Angel Di Maria, Pablo Sarabia pourrait débuter le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi soir (21 heures, RMC Sport 1). Pour PSG TV, l’international espagnol est revenu sur le début de saison difficile du PSG et sur le plan personnel avant de se projeter sur le match du Barça.

Le début de saison

Sarabia : “C’était une période difficile pour nous après la saison dernière et le peu de vacances que nous avons eu. Nous avons presque tous eu le Covid-19. Sur le plan individuel c’était compliqué. J’avais du mal à faire beaucoup d’efforts à cause du virus. Je me sentais fatigué. Maintenant je suis prêt, j’ai récupéré. J’ai dû m’arrêter un mois et demi à cause d’une blessure, mais maintenant j’ai repris le rythme. Je vais continuer à travailler pour retrouver ma meilleure forme. Sur le plan collectif, le début de saison n’a pas été des plus facile. Maintenant, nous sommes forts et l’objectif, c’est de continuer comme cela.“

L’équipe se sent mieux

Sarabia : “Nous n’avons pas d’excuses, mais c’est vrai qu’au début de la saison c’était très difficile de former un groupe complet avec les blessés et le virus. L’arrivée du coach est une bonne chose. Nous sommes sur le bon chemin, nous devons continuer ainsi. La façon de travailler est différente avec le nouveau coach. L’intensité des entraînements est plus forte qu’auparavant. Nous avons dû nous adapter. C’est un coach qui aime parler avec ses joueurs. Il nous pousse à être la meilleure version de nous-même en nous disant toujours ce que nous pouvons améliorer. Notre relation est très bonne.“

le FC Barcelone

Sarabia : “Ce sera un match spécial pour moi. J’ai beaucoup joué contre cette équipe de Barcelone. Ce sera un match compliqué. Barcelone, c’est toujours Barcelone. Ils restent forts et sont capables de marquer et faire la différence sur le terrain. Nous devrons faire un match complet offensivement et défensivement pour gagner. Le mental. Il est très important, pas seulement pour ce match mais tout au long de la saison. Sur un match, 50% se joue au mental, dans ce match ce sera la même chose. Nous devrons être concentrés.“

L’absence des supporters

Sarabia : “C”est magnifique de jouer avec nos supporters, c’est nécessaire. Mais malheureusement, actuellement c’est comme ça. Les mesures sont comme elles sont et nous devons les respecter. Mais par exemple, quand nous sommes partis à Marseille, les supporters étaient présents et c’était spécial. Je veux remercier les supporters pour tout ce qu’ils font. C’est important pour nous de sentir qu’ils sont derrière nous. Ils nous motivent davantage. J’espère que nous gagnerons tous les matches possibles cette saison. Ce sera difficile mais nous allons continuer à travailler dur et rester concentrés pour gagner tous les titres possibles.“