Les potentiels adversaires du PSG en 32e de Coupe de France

Après la Coupe du Monde, le PSG retrouvera le championnat avec un match contre Strasbourg le 28 décembre. Quelques jours plus tard, le week-end du 7 et 8 janvier il retrouvera la Coupe de France. On connaît les adversaires que pourront affronter les Rouge & Bleu lors des 32e de finale.

À l’issue de la Coupe du Monde, le PSG va retrouver le chemin des terrains le 28 décembre avec la réception – au Parc des Prince – de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Il jouera ensuite contre Lens le 1er janvier. Une semaine plus tard, les Parisiens retrouveront une autre compétition, la Coupe de France. Le tirage au sort des 32es de finale aura lieu ce lundi à partir de 19h30. Comme depuis plusieurs années, la FFF découpe en quatre groupes les clubs qualifiés pour les 32e de finale. Le groupe dans lequel le PSG a été placé a été dévoilé.

Le PSG placé avec Lyon ou encore Strasbourg

Placé dans le groupe 4, le PSG pourrait affronter Lyon, Strasbourg, Angers ou Clermont comme club de Ligue 1. Il pourrait aussi tomber sur des clubs de Ligue 2 comme Metz ou Bastia. Il y aura des équipes de National, de National 2 ou bien encore de Régional 1. Pour savoir contre qui les Rouge & Bleu vont tomber, il faudra se brancher sur la chaîne FFF TV à partir de 19h30.

Les groupes pour le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France

Groupe A : Ajaccio, Monaco, Montpellier, Nice, Marseille, Grenoble (L2), Nîmes (L2), Pau (L2), Rodez (L2), Aubagne (N2), Hyères (N2), Pays de Grasse (N2), Chambéry Savoie (N3), Limonest Dardilly Saint-Didier (N3) ou Jura Sud (N2), Le Puy Football (N), La Tamponaise

Groupe C : Auxerre, Troyes, Lille, Lens, Reims, Amiens (L2), Paris FC (L2), Valencienne (L2), Belfort (N2), Saint-Quentin (N2), Linas-Montlhéry (N3), Thaon (N3), Reims Ste-Anne (N3) ou Wasqeuhal (N2), Loon-Plage (R1), US Pays de Cassel (R1)

