SDR / PSG : Retour sur la victoire en chiffres

Le PSG s’est emparé de la place de leader en Ligue 1 Uber Eats pour la première fois de la saison après sa victoire (0-3) face à Reims. Retour sur les chiffres clés de ce succès sur la pelouse du Stade Auguste Delaune.

Cette victoire à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats pour le PSG est synonyme de série. En effet, sur la pelouse de Reims, les hommes de Luis Enrique ont enregistré un cinquième succès consécutif en championnat. Une performance jamais réalisée en 2023, la dernière de cette envergure remonte aux mois d’octobre à décembre 2022, avec six victoires consécutives en Ligue 1. Au cours de cette série, le PSG est parvenu à inscrire au moins trois buts à chaque match, et c’est là aussi une série record, quand on sait que le club de la capitale a réalisé une telle performance à six reprises depuis la saison 2011/2012. Sur la même période, seule une équipe de l’élite du championnat de France a inscrit au moins trois buts lors de cinq matchs consécutifs : l’Olympique Lyonnais entre mai et août 2019. Sur le plan individuel, le nom d’un joueur ressort après la nette victoire à Reims : Kylian Mbappé. L’attaquant français a inscrit son premier triplé de la saison en championnat. Le dernier coup du chapeau du numéro 7 du PSG remonte à la saison passée à l’occasion d’une large victoire (1-7) sur la pelouse du LOSC. Une rencontre dans laquelle Kylian Mbappé avait ouvert le score au bout de 8 secondes, soit le but le plus rapide en championnat pour le Paris Saint-Germain devant celui inscrit au Stade Auguste Delaune ce samedi au bout de 2 minutes et 35 secondes de jeu. Toujours sur le plan individuel, face au Stade de Reims, le champion du monde 2018 a fait trembler les filets au moins deux fois dans une rencontre pour la dixième fois de l’année 2023, personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats sur la même période.

A lire aussi : Reims / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Si les buteurs attirent la lumière, les passeurs ne sont pas à oublier. En effet, face aux Rémois, Ousmane Dembélé a réalisé sa quatrième passe décisive de la saison en Ligue 1 Uber Eats, et personne ne fait mieux. Le numéro 10 du PSG rejoint au classement des passeurs Shamar Nicholson (Clermont Foot 63), Florian Sotoca (RC Lens), Caio Henrique (AS Monaco), Téji Savanier (Montpellier HSC), Moses Simon (FC Nantes) et son coéquipier Achraf Hakimi. La dernière individualité évoquée dans les chiffres de ce Stade e Reims / Paris Saint-Germain est Gianluigi Donnarumma. Le portier parisien a réalisé pas moins de 5 arrêts face aux Rémois, son record sur la saison, partagé avec sa prestation lors de la réception de l’OGC Nice le 15 septembre dernier (5 arrêts également). Par ailleurs, le gardien de but italien a permis aux siens de finir la rencontre sans encaisser de but, et à ses adversaires du jour de ne pas faire trembler les filets pour la première fois de la saison, et pour la première fois en championnat depuis le 27 mai dernier lors d’une défaire 3-0 face à l’Olympique Lyonnais.

Les chiffres ont été dressés sur le site officiel du Paris Saint-Germain.