Sélections – Vitinha et Ramos convoqués avec le Portugal

La trêve internationale de novembre aura lieu à partir de la semaine prochaine. Et de nombreux joueurs parisiens seront concernés par les matches de sélection.

Le PSG disputera son dernier match ce samedi face au Stade de Reims avant de voir un bon nombre de ses joueurs s’envoler au quatre coins du monde pour la trêve internationale de novembre. En Europe, les sélections doivent terminer leur phase de qualifications à l’Euro 2024. Déjà qualifié pour la compétition, le Portugal a convoqué deux joueurs du PSG.

Des matches face au Liechtenstein et l’Islande pour poursuivre le sans-faute

Auteur d’un sans-faute jusqu’ici avec 8 victoires en autant de rencontres, la Seleçao das Quinas aura à coeur de poursuivre sa série face au Liechtenstein (jeudi 16 novembre) et l’Islande (19 novembre). Pour cela, le sélectionneur, Roberto Martinez, a convoqué Vitinha et Gonçalo Ramos pour cette coupure internationale. L’occasion parfaite pour l’attaquant du PSG de retrouver confiance, lui qui n’enchaîne pas les rencontres sous Luis Enrique. Actuellement blessés, Danilo Pereira et Nuno Mendes sont logiquement absents de cette liste.

La liste du Portugal