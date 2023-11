Reims / PSG : le onze idéal de la rédaction CS

Demain (17h00), le Paris Saint-Germain a rendez-vous au Stade Auguste-Delaune pour le compte de la douzième rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Avant de connaître les titulaires de Luis Enrique qui débuteront face à Reims, la rédaction de Canal Supporters dévoile son onze idéal !

À quelques heures du coup d’envoi du match de la douzième journée face au Stade de Reims, le doute plane autour du onze cuisiné par Luis Enrique. Après la défaite frustrante face à l’AC Milan en Ligue des Champions, l’heure est à la remise en question juste avant la trêve internationale. Sans oublier que le match de demain s’annonce important pour garder la première place en ligne de mire, l’entraîneur espagnol devra prendre en compte que les Rémois restent sur trois victoires sur les cinq derniers matchs de championnat, comptant une seule défaite face à Monaco. À la quatrième place du classement avec 20 points, Reims talonne le PSG avec 4 points de différence. Une rencontre qui promet une belle compétitivité.

Une défense évidente

Pour assurer la victoire face au Stade de Reims, la confiance et le mérite doivent trouver leur point d’équilibre dans 4-3-3 sans dépaysement. Du côté de la défense, l’absence d’Achraf Hakimi (suspendu) facilite les décisions. Pour prendre sa place, Nordi Mukiele. De retour depuis le 21 octobre après une longue période de blessure, le latéral droit retrouve petit à petit une place dans la rotation. Le numéro 26 avait même joué 90 minutes face à Montpellier sur le côté gauche lors de la dernière journée de championnat. À ses côtés, Presnel Kimpembe, toujours en récupération malgré un retour récent à l’entraînement collectif, ne peut pas encore prétendre à une place dans le groupe. C’est donc la charnière habituelle composée de Marquinhos et Milan Skriniar qui devrait sans doute s’aligner demain. Un duo qui porte des attentes sur les épaules après un match friable en Ligue des Champions. Sur le couloir gauche, Lucas Hernandez pourra enchaîner. Lui aussi, en mal mardi dernier face à l’AC Milan, aura à cœur de refaire un plein de confiance avant de retrouver les Bleus. Enfin, Gianluigi Donnarumma est indéboulonnable dans les cages parisiennes.

Un milieu jeune et équilibré

C’est au milieu de terrain que la discussion s’anime. Avec une priorité portée sur le mérite, Warren Zaïre-Emery est désormais indispensable. Une place gagnée par le jeune milieu de terrain de 17 ans après de belles années avec les Titis aux côtés de Xavi Simons et Ismaël Gharbi, qui le portent aujourd’hui à être convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps. La plus belle des récompenses avant de rejoindre la sélection pour la première fois. À sa gauche, pour un rôle plus axial et dans la transition, Manuel Ugarte est prétendant principal au poste. Véritable liant entre la défense et l’attaque avec le ballon, mais aussi excellent récupérateur, l’Uruguayen doit retrouver le niveau après une heure de jeu manquée en Ligue des Champions. Pour compléter ce trio du milieu de terrain, le brillant Kang-In Lee a su séduire les supporters. En très grande forme depuis son retour des Jeux Asiatiques le mois dernier, le Sud-Coréen reste sur deux buts et une passe décisive sur les cinq derniers matchs. Une présence technique rassurante qui se montre aussi complémentaire avec la ligne d’attaquants pour un maximum de soutien dans la construction.

Continuer à marquer en championnat

Devant, c’est le même constant. Face à une attaque qui a perdu confiance lors du déplacement à Milan, un choix fort doit être fait pour apaiser les esprits. D’autant plus que Marco Asensio, toujours en récupération et Randal Kolo Muani (suspendu) ne feront pas le déplacement, il n’y a pas d’excuse. Sur l’aile droite, Ousmane Dembélé s’impose spontanément. Le numéro 10, toujours à la recherche de son premier but, est attendu par les supporters après un match en demi-teinte en Ligue des Champions. L’occasion en or pour définitivement lancer sa saison. Au poste de buteur, Kylian Mbappé guidera ses hommes d’attaques avec expérience, afin d’aussi libérer son couloir gauche. À sa place, le mérite revient à Bradley Barcola, qui a su se montrer percutant sur ses dernières entrées, notamment face au Milan AC. Depuis le début de saison, l’attaquant de 21 ans a commencé sept rencontres de championnat. De quoi le récompenser de ses premiers matchs, et de pourquoi pas ouvrir son compteur sous les couleurs parisiennes.

Le XI de la rédaction

Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Kang-In Lee – Dembélé, Mbappé, Barcola