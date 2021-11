L’Argentine affronte le Brésil cette nuit (00h30) dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Une victoire de l’Albiceleste l’enverrait au Qatar. Une rencontre que devrait disputer Lionel Messi. Stéphane Bitton est revenu sur les dernières semaines de la Pulga.

« Il n’y a plus de doute, l’air de l’Amérique du Sud fait un bien fou à certains joueurs du PSG. Je m’en suis même venu à me demander si le PSG n’aurait pas dû envoyer les Espagnols Sergio Ramos et Juan Bernat en Amérique du Sud pour qu’ils guérissent rapidement voire tenter quelque chose avec l’Italien Marco Verratti qui est souvent blessé, taquine Bitton pour sa chronique sur France Bleu Paris. En tout cas, après avoir manqué les derniers matches du PSG en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et des douleurs au genou, Leo Messi a retrouvé la compétition avec 15 minutes contre l’Uruguay. Lionel Scaloni nous a bien confirmé que l’attaquant parisien allait débuter contre le Brésil la nuit prochaine (00h30, BeIN Sports 2). Et comme un miracle n’arrive jamais seul, Leandro Paredes s’est entraîné normalement. En principe il va bien. Lui aussi, c’était un absent longue durée au Paris Saint-Germain. Un petit voyage en Amérique du Sud et tout va bien. En théorie la blessure est guérie. Magnifique, alléluia. Encore une fois l’air vivifiant de l’Amérique du Sud a fait son effet.«

Le journaliste est aussi revenu sur le retour prématuré de Neymar à Paris. « Neymar a déclaré forfait pour le match. Il est touché à l’adducteur de la cuisse gauche et va rentrer directement aujourd’hui pour se soigner. Sa présence contre Nantes en Ligue 1 est très incertaine. Décidément, ça ne s’aligne pas en ce moment pour les Sud-Américains du PSG.«