Jean-Michel Larqué se dit inquiet pour la défense du PSG

Depuis plusieurs semaines, le PSG affiche des performances inquiétantes en défense. La défense centrale Marquinhos–Sergio Ramos ne semble pas sereine. Les Rouge & Bleu concèdent beaucoup d’occasions et encaissent aussi beaucoup de buts en comparaison au match du début de saison. Jean-Michel Larqué se dit inquiet pour la défense parisienne.

« On n’a pas au PSG une défense qui laisse espérer une grande performance en C1 »

« Les performances de Ramos cristallisent les critiques mais je ne voudrais pas faire endosser tous les maux, toutes les responsabilités d’une équipe déséquilibrée sur un seul joueur. On parle souvent, tactiquement, d’une équipe déséquilibrée avec trois attaquants qui ne défendent pas. Il y a une défense qui est quand même en grande difficulté à mes yeux, parce que l’effort des dirigeants parisiens est constamment porté sur les noms devant, estime Larqué dans Rothen s’enflamme. Et derrière, de temps en temps, on prend un joueur qui donne satisfaction. Oui, mais aujourd’hui, on a plus le Marquinhos d’il y a trois ou quatre ans. […]On ne gagne une compétition qu’à partir du moment où on a des gars ou un gars qui est capable de faire la différence mais on ne gagne une grande compétition qu’à partir du moment où on a une défense solide. Or, aujourd’hui, de Donnarumma à Ramos, en passant de temps en temps par Marquinhos, ça me fend le cœur de le dire, on n’a pas au PSG une défense qui laisse espérer une grande performance en Ligue des Champions. Et j’espère me tromper. »