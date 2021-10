Neymar Jr fait parler depuis son interview à DAZN. En laissant planer le doute sur sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022, l’attaquant du PSG est au centre des débats depuis le début de la semaine. Sous pression avec le maillot du Brésil depuis son adolescence, le joueur de 29 ans portait trop d’espoir sur lui d’après Geoffroy Garétier.

« Il faut comprendre ce qu’il vit depuis son adolescence. C’était l’élu, celui sur lequel tous les espoirs du Brésil de trouver un successeur à Pelé se sont reposés, et je n’exagère pas. Et même plus que Pelé. Parce qu’il y a Pelé que le Brésil vénère et il y a aussi Garrincha qui est l’objet de la réflexion. Et ce gamin Neymar avait ces deux fantômes du passé sur lui », a exposé Geoffroy Garétier sur le plateau du Late Football Club. « Premièrement, il n’a toujours pas été Champion du monde et il lui reste peut-être une chance. Et deuxièmement, le Brésil ne le vénère plus ou pas et ne l’aime pas vraiment. Je pense que ça il le sait et il le sent, c’est pour cela que les critiques des journalistes au Brésil sont particulièrement difficile à encaisser et qu’aujourd’hui il est dans cet état d’esprit, presque dépressif, et qui correspond avec un passage sur le terrain vraiment négatif. »