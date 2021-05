Sévérac : “Ils doivent finir par se concentrer sur eux”

Le PSG a encore deux objectifs en cette fin saison, conserver ses titres en Ligue 1 et en Coupe de France. Ce soir, les Rouge & Bleu jouent leur dernier match de la saison au Parc des Princes. Dans son édito dans le Parisien du jour, Dominique Sévérac indique que les Parisiens “doivent croire en leur étoile.“

“La dernière impression compte toujours plus, en tout cas au moins autant que la première. Il en va de la vie comme du football, avec cette ultime sortie du PSG au Parc des Princes contre Reims. Ce n’est pas vraiment l’endroit où il aura construit une quelconque couronne. Savoir qu’il va tout jouer en championnat comme en Coupe à l’extérieur la semaine prochaine s’annonce rassurant“, juge Séverac. “Il faut désormais que les Dogues, qui n’ont subi que trois défaites en 36 journées, perdent au moins une de leurs deux dernières rencontres. Mais s’ils veulent enchaîner deux nuls, Paris ne dira rien bien sûr. Toujours à la même condition : gagner d’abord ses matchs. Les hommes de Mauricio Pochettino doivent finir par se concentrer sur eux. Au doigt mouillé, on aurait dit que le sprint final se joue sur la forme du moment, le contrôle des nerfs et bien sûr le talent. Si individuellement, il est à Paris avec le meilleur joueur du championnat avec Mbappé, collectivement, il semble à Lille. La formation du Nord roule en grosse machine sur ses adversaires avec une impressionnante maîtrise. Quant au reste, une équipe qui concède le nul à Rennes et multiplie les expulsions n’a rien d’engageant. Mais il reste un dernier atout dans la manche parisienne : l’habitude de cet instant.“