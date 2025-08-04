S’il doit quitter le PSG, Donnarumma ne veut pas aller n’importe où

En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’écarte aucune piste pour son avenir. S’il doit partir, il voudra un club d’un grand championnat européen.

Auteur d’une deuxième partie de saison 2024-2025 XXL sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club de la capitale. Pour assurer ses arrières, le champion d’Europe a trouvé un accord contractuel avec Lucas Chevalier et serait proche d’en trouver un avec Lille pour le transfert de l’international français. Le portier italien est au courant de cette probable arrivée et a son destin entre ses mains.

Pas encore d’approche de club auprès du PSG

Si le PSG aimerait le vendre, il ne le forcera pas à partir et ne le placera pas dans les indésirables. Une prolongation est encore possible, ainsi que la possibilité de l’ancien de l’AC Milan reste jusqu’à la fin de son contrat. Selon les informations de Ben Jacobs, Gianluigi Donnarumma n’exclut pas de rester au PSG malgré l’arrivée de Lucas Chevalier. De son côté, le PSG estimerait son gardien à 35 millions d’euros. Même si Manchester United ou Galatasaray seraient intéressés, ils n’auraient pas encore approché le PSG pour s’offrir l’international italien. Le journaliste spécialiste du mercato indique que des offres sérieuses pourraient arriver dans les dernières semaines du mercato. Ben Jacobs avance aussi que Gianluigi Donnarumma, s’il devait quitter le PSG, voudrait rejoindre un club des meilleurs championnats européens et que ce dernier joue la Ligue des champions. S’il doit rester au PSG, cela ne lui déplairait pas, lui qui voudra concurrencer Lucas Chevalier pour la place de numéro 1.