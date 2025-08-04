Rayan vasco de gama

Le PSG sur les traces d’une jeune pépite brésilienne ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 août 2025

Le PSG cherche à se renforcer avec des jeunes joueurs prometteurs. Selon la presse brésilienne, le PSG s’intéresserait au jeune attaquant de Vasco de Gama, Rayan.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG lors de l’été 2023, le club de la capitale a axé son recrutement sur des jeunes prometteurs. Lors de ce mercato estival 2025, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur une jeune pépite brésilienne, Rayan, de Vasco de Gama (19 ans).

Vasco de Gama en voudrait 15 millions d’euros

Selon les informations du média local AVascainos, le PSG s’est bien renseigné sur le jeune prodige brésilien, mais s’il veut aller plus loin et le recruter, il devra se séparer de l’un de ses joueurs extra-communautaires, lui qui ne peut plus s’offrir de joueurs hors européens. La publication dément une information de L’Equipe qui disait que l’AS Monaco était intéressé par le joueur. C’est bien le PSG qui aimerait se l’offrir. AVascainos conclut en disant que Vasco de Gama demanderait 15 millions d’euros pour laisser partir son jeune attaquant.

