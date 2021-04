Cabaye : “Je pense que le PSG a progressé mentalement”

Le PSG a été héroïque sur la pelouse de l’Allianz Arena pour battre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3). Mardi soir (21 heures, RMC Sport 1) – au Parc des Princes – les Rouge & Bleu devront finir le travail afin de se qualifier pour les demi-finales de la C1. Pour Yohan Cabaye, Parisien de 2014 à 2015, les Parisiens ont progressé mentalement.

“J’ai regardé attentivement ce match, le résultat est positif mais maintenant il reste une deuxième manche et c’est vrai que c’est difficile de se projeter parce que ça reste une grosse équipe en face. […]Au Parc des Princes, cela risque d’être un match différent et il peut se passer plein de choses, assène le néo-retraité pour RMC Sport 1. J’espère très sincèrement que le PSG se qualifie pour les demi-finales. Je pense que mentalement, ils ont progressé par rapport aux déconvenues des saisons précédentes et ça leur sert aujourd’hui et notamment sur le match aller.“

L’ancien milieu de terrain a ensuite évoqué le double visage des Parisiens. “Je pense que c’est une question de mentalité. Perdre des matches contre des mal classé en Ligue 1, notamment à domicile, c’est un manque d’implication, de motivation et de détermination. Mais après, on peut voir que quand il y a le gros match qui arrive, ils arrivent à se transformer et faire des résultats magnifiques. Je pense que c’est juste un problème de concentration mentale et d’avoir envie de se faire mal même sur les matches supposés plus faciles.”