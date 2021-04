PSG / Bayern : Goretzka très incertain, Boateng et Hernandez devraient être aptes (RMC)

À deux jours du quart de finale retour de l’UEFA Champions League entre le PSG et le FC Bayern (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1), les infirmeries des deux formations sont remplies. Si les Parisiens devraient récupérer Alessandro Florenzi et Marco Verratti – testés négatifs au Covid-19 – les Bavarois doivent faire face à de nombreuses défections. En effet, les forfaits de Niklas Süle, Corentin Tolisso, Serge Gnabry, Douglas Costa et Robert Lewandowski sont déjà actés. Concernant Leon Goretzka, victime d’une blessure musculaire lors du match aller, le pessimisme règne autour de sa participation, rapporte RMC. “Un dernier point sera fait lundi matin mais sa présence est fortement compromise face au PSG”, rapporte le média sportif. Incertain avant PSG / Bayern en raison d’une contusion aux côtes, Lucas Hernández devrait être apte pour le match européen de mardi. “Il va tenir sa place contre le Paris Saint-Germain. Le joueur a absolument envie de disputer ce match.” Touché au genou face à l’Union Berlin (1-1), Jérôme Boateng devrait également être présent dans le groupe bavarois, conclut RMC.

De son côté, lequipe.fr donne des nouvelles de Kingsley Coman, également touché au genou face à l’Union Berlin ce samedi. Selon le quotidien sportif, l’ancien Parisien devrait pouvoir s’entraîner ce lundi, soit à la veille du match. “Resté aux soins ce dimanche matin, l’international français du Bayern devrait pouvoir prendre part à la séance d’entraînement de lundi après-midi à Munich, avant que les Bavarois ne prennent l’avion pour Paris.” Le quotidien sportif confirme également le pessimisme autour de Leon Goretzka, mais précise que Jérôme Boateng reste incertain pour le match face aux Parisiens.