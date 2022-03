Simons : « Je suis heureux au PSG »

Débarqué au PSG en provenance de la Masia à l’été 2019, Xavi Simons se place aujourd’hui comme l’un des plus grands, si ce n’est le plus grand, espoirs du club de la capitale. Aujourd’hui âgé de 18 ans, le jeune batave peine à trouver du temps de jeu avec l’équipe première, lui qui ne joue qu’avec parcimonie sous la houlette de Mauricio Pochettino. Problème, à l’image d’un Kylian Mbappé, le talentueux milieu de terrain est en fin de contrat en juin prochain. Un sujet évoqué par le principal intéressé pour le média hollandais NOS. Dans ce même entretien, le Parisien s’est penché sur les relations qu’il a nouée avec d’autres grosses pointures de l’effectif.

Dans un premier temps, Xavi Simons a mis en avant sa joie d’évoluer avec des joueurs tels que Lionel Messi, Neymar Jr ou Kylian Mbappé. Mais surtout, c’est Marco Verratti qui l’impressionne le plus : « C’est vraiment un honneur de jouer avec eux. Je les regardais tout le temps à la télé. (…) Marco Verratti ? il est extraordinaire. C’est un super joueur. Comment il regarde autour de lui, comment il contrôle le ballon. Je lui parle aussi beaucoup. Il m’accorde beaucoup d’attention »

Interrogé au sujet de Neymar Jr. Xavi Simons explique ainsi avoir une relation très forte avec le Brésilien qu’il considère comme une sorte de père : » Je le vois un peu comme un père. C’est lui qui vient souvent me voir et me demande si j’ai besoin de quelque chose. C’est aussi un très bon gars en dehors du terrain. Une très bonne personne et ça aussi c’est important. Je pense qu’il me voit un peu comme son petit frère. Il m’a vu grandir quand j’étais au Barça. J’ai aussi fait une publicité avec lui. Ça crée des liens. »

Enfin, Xavi Simons a évoqué son avenir en terre parisienne. S’il se dit heureux au PSG, il a tout de même souhaité rester plutôt sobre dans sa réponse : « Je suis heureux à Paris, mais je me concentre uniquement sur les minutes des prochains matchs à venir. En juin, nous verrons ce qui se passera. »