Le PSG a encore neuf matches à disputer avant de conclure son exercice 2021-2022. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci n’a pas apporté les satisfactions escomptées. Avec en point d’orgue l’élimination ubuesque face au Real Madrid, le tout sera de changer quelque peu les choses l’an prochain afin de faire bouger les lignes, tant au niveau de l’effectif que de l’organigramme. En ce sens, les statuts de Lionel Messi ou de Neymar Jr sont remis en cause par nombre d’observateurs. Invité à s’exprimer sur le cas du trio supposé magique de la MNM dans les colonnes du Parisien, Cafu a tenté de défendre son compatriote.

Alors qu’il se trouve dans un gouffre footballistique, Neymar Jr est vivement critiqué. Pourtant, aux yeux de l’ancien latéral droit brésilien le Ney se place encore comme l’un des tous meilleurs joueurs de la planète football : « C’est gênant de le savoir dans cet état d’esprit car c’est un immense joueur qui pour moi peut encore prétendre au Ballon d’or . Il fait toujours partie des trois meilleurs du monde. Mais il ne faut jamais oublier à quel point la pression est énorme sur ses épaules depuis qu’il est très jeune.. (…) Mais arrive un moment où il joue moins bien et où le corps souffre parce qu’il est fatigué. Et c’est complètement logique ».