SRFC / PSG : Histoire, enjeux et clés du match

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) au Roazhon Park afin d’y affronter le Stade Rennais. Pour cette rencontre capitale sur le plan comptable, découvrez tout ce qu’il y a à savoir.

Le Paris Saint-Germain va retrouver le Stade Rennais pour la 79e fois en match officiel. Le bilan est plus que positif pour les Rouge & Bleu qui comptent 41 victoires, 17 nuls et 20 défaites. Le Roazhon Park est une place symbolique pour le PSG. En effet, sur cette pelouse que le club de la capitale version QSI a remporté son premier point avec un match nul (1-1) le 13 août 2011. Depuis, le Paris Saint-Germain s’est déplacé 14 fois en Bretagne pour un bilan de 9 victoires, 3 nuls et 2 défaites. De plus, les Parisiens ont fait trembler les filets à 31 reprises, pour 13 buts encaissés. Dans l’histoire, c’est 30 joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs : Jocelyn Angloma, Sylvain Armand, Claude Arribas, Hatem Ben Arfa, Daniel Bernard, Grégory Bourillon, Louis Cardiet, César, Clément Chantôme, Édouard Cissé, Stéphane Dalmat, Kaba Diawara, Nicolas Douchez, Mevlüt Erding, Louis Floch, Franck Gava, Yannick Guillochon, Bernard Lama, Gérard Lanthier, Jérôme Leroy, Stéphane Mahé, François M’Pelé, Guy Nosibor, Grégory Paisley, Albert Poli, Philippe Redon, le regretté Christophe Revault, Jocelyn Rico, Bruno Roux et Jean-Luc Vasseur.

Les meilleurs buteurs du PSG face à Rennes sont Edinson Cavani et Angel Di Maria avec 7 réalisations. Les deux anciens parisiens devancent ainsi Kylian Mbappé, Neymar et Dominique Rocheteau et leurs 6 buts, ainsi que Pedro Miguel Pauleta, Nene, et Zlatan Ibrahimovic qui comptent 4 buts face aux Rennais. Sur les terres bretonnes, Neymar est le meilleur buteur du club de la capitale avec 5 buts inscrits au Roazhon Park.

Les enjeux

Ce SRFC / PSG est le dernier match de la première moitié de Ligue 1 Uber Eats. En ce sens, avec trois points d’avance avant le coup d’envoie sur son dauphin, le RC Lens, le club de la capitale est d’ores et déjà champion d’automne. Une performance réalisée pour la 14e fois dans l’histoire des Rouge & Bleu : 1985-1986, 1988-1989, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022.

Si le Paris Saint-Germain a connu son premier revers en championnat sur la pelouse du RC Lens (3-1) le 1er janvier dernier, les joueurs de Christophe Galtier pourront tout de même s’appuyer sur leur bilan à l’extérieur qui demeure le meilleur de Ligue 1 Uber Eats : 7 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Par ailleurs, les vagues offensives des Parisiens sont on ne peut plus efficaces loin du Parc des Princes. En effet, le PSG a inscrit cette saison 25 buts loin de ses bases soit une moyenne de 3 buts par match.

Les clés du match

Depuis que le PSG est passé sous pavillon qatari, le Stade Rennais se dresse comme un adversaire régulier. En effet, depuis 2011, Bretons et Parisiens se sont affrontés à 26 reprises en matchs officiels (21 matchs en championnat, 3 en Coupe de France, 1 en Coupe de la Ligue et 1 Trophée des Champions), pour un bilan en faveur du Paris Saint-Germain avec 17 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Cette adversité est à égalité avec celle face à l’AS Monaco.

Sur un plan individuel, deux joueurs du PSG pourront atteindre des barres symboliques. Danilo Pereira pourrait jouer son 100e match avec le Paris Saint-Germain, quand Kylian Mbappé aura l’occasion, pour son retour à la compétition, de disputer son 200e match de Ligue 1 (41 avec l’AS Monaco, 158 avec le PSG).

Des chiffres et faits dressés par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.