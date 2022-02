Le PSG reçoit ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) Saint-Etienne dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino devra faire sans Marco Verratti – suspendu, Ander Herrera (gêne musculaire), Leandro Paredes (adducteurs), Sergio Ramos (mollet) et Achraf Hakimi (laissé au repos 48-72h suite à une réévaluation musculaire du quadriceps). Il pourra tout de même compter sur la MNM, pour la dernière fois avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (9 mars) puisque Kylian Mbappé sera suspendu contre Nice la semaine prochaine. À quelques heures de cette affiche, petit historique de cette confrontation.

L’historique en faveur du PSG

PSG / Saint-Etienne acte 91. Le bilan est largement en faveur des Rouge & Bleu avec 50 victoires, 27 nuls et 13 défaites. Lors de ces 90 matches, le PSG a marqué 164 buts contre les Verts. Quand on se penche uniquement sur la Ligue 1, c’est toujours le club de la capitale qui domine. Les Parisiens se sont imposés à 42 reprises, concédé 25 nuls et se sont inclinés à 13 reprises. En 80 matches, le PSG a marqué 143 buts pour 74 encaissés. Au Parc des Princes, le club francilien a joué 39 fois contre l’ASSE en championnat, pour 26 victoires, 10 nuls et 3 défaites (91 buts marqués, 33 encaissés).

Trois records pour Saint-Etienne face au PSG

Saint-Etienne est un club qui réussit bien au PSG. Le club stéphanois a trois records dans l’histoire des Rouge & Bleu. Avec 164 buts concédés en 90 matches, soit une moyenne de 1,82 but encaissé par rencontre, l’ASSE est l’équipe contre laquelle le PSG a marqué le plus de buts dans son histoire. Mais l’équipe du Forez est aussi celle qui a pris le plus de buts au Parc des Princes avec 106 en 44 matches, soit une moyenne de 2,40 buts par match. Elle est largement en tête devant Nantes (89 en 51 matches) et Bordeaux (89 en 54 matches). Dernier record à l’actif des Verts, le nombre de défaites contre le PSG. Le 28 novembre dernier, les Stéphanois sont les premiers à avoir concédé 50 défaites face à Paris. Il devance Nantes (49) et le FC Metz (47).

Le premier grand titre du PSG contre les Verts

L’AS Saint-Etienne est une équipe qui rappelle de bon souvenir aux supporters du PSG. En effet, c’est l’adversaire que les Rouge & Bleu ont battu pour s’offrir le premier grand titre de leur histoire, la Coupe de France 1982. Dans un Parc des Princes plein à craquer, les joueurs de Georges Peyroche ouvrent le score par Toko (58e) mais Michel Platini va égaliser (76e). Place aux prolongations lors desquelles Michel Platini va assener un coup en donnant l’avantage aux Stéphanois (99e). Alors que l’on se dirige vers une victoire des Verts, Dominique Rocheteau – qui a passé neuf ans à Saint-Etienne avant de rejoindre le PSG en 1980 – va égaliser dans les toutes dernières secondes du match. Les deux équipes devront donc se départager lors de la séance des tirs au but. Mais au coup de sifflet final, la pelouse est envahie par plus d’une centaine de supporters. Francis Borelli – le président parisien – est lui aussi sur la pelouse et s’agenouille pour embrasser cette dernière. Après plus de 30 minutes, la séance peut enfin débuter. Les cinq premiers tireurs de chaque équipe marquent. Sixième tireur, Christian Lopez – capitaine de l’ASSE – voit sa tentative repoussée par Dominique Baratelli. Si Jean-Marc Pilorget marque, le PSG remporte sa première Coupe de France. Et c’est chose faite en prenant à contre-pied Castaneda. Le club de la capitale remporte donc ce 15 mai 1982 la première de ses 14 Coupes de France.