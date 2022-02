PSG / Saint-Etienne : annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h Canal Plus Décalé), le PSG retrouve le Parc des Princes avec la réception de l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après une défaite la semaine passée sur la pelouse du FC Nantes (1-3), les hommes de Mauricio Pochettino voudront renouer avec la victoire face à une équipe des Verts qui reste sur quatre rencontres sans défaite (3 victoires et 1 nul).

Pour cela, les Rouge & Bleu ne pourront pas compter sur quelques joueurs (Ramos, Hakimi, Verratti, Paredes et Herrera) mais pourront aligner le trio Messi–Neymar–Mbappé. À deux heures du coup d’envoi entre Parisiens et Stéphanois, comment sentez-vous cette rencontre ? Livrez-nous votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.

On vous propose aussi encore plus de fun pour ce match avec notre nouveau partenaire ZeBet ! Voici les côtes que nous vous avons trouvé et qui s'avère être intéressante par rapport à notre analyse :

La semaine passée, le PSG s’était incliné, au Stade de la Beaujoire, face au FC Nantes (1-3). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat.