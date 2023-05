Strasbourg / PSG : annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le PSG pourrait officiellement décrocher son 11e titre de champion de France sur la pelouse du RC Strasbourg. Mais Christophe Galtier sera privé de nombreux éléments.

Leader depuis la première journée de Ligue 1, le PSG peut officiellement valider son titre de champion de France ce samedi soir au Stade de la Meinau. Avec six points d’avance à deux journées de la fin et une meilleure différence de buts que le RC Lens, le club parisien doit s’imposer ou faire match nul qu’importe le résultat des Sang & Or (qui affrontent l’AC Ajaccio). Autre scénario possible, une défaite du PSG combinée à un nul ou une défaite du club artésien. Mais pour cette rencontre face au RCSA, Christophe Galtier sera privé de nombreux éléments (Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Neymar Jr et Hugo Ekitike).

Et à deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Strasbourgeois et Parisiens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. La semaine passée, le PSG s’était imposé sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2). Un score annoncé ici par ViDazZ. Félicitations !