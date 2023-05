Auteur d’une saison de bonne facture dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma compte bien s’installer sur le long terme dans le projet parisien.

Après une première année d’alternance avec Keylor Navas dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma occupe désormais le rôle de gardien numéro un depuis cet exercice 2022-2023. S’il manque encore de constance dans ses performances, l’international italien a été d’une aide précieuse ces dernières semaines dans le sprint final du championnat. Dans le nouveau numéro du magazine Onze Mondial, l’Italien de 24 ans a évoqué son avenir. Et il se projette sur le long terme avec les Rouge & Bleu : « Je me sens bien à Paris, je me sens vraiment fier de représenter ce club et cette ville. Je sens la confiance de l’institution et son ambition. De mon côté, il y a aussi une grande confiance dans le projet. J’espère sincèrement rester longtemps et écrire une page de l’histoire de ce club. »

À voir aussi : Donnarumma : « Je suis content de ma saison »

🗣️ Gigio Donnarumma : “Je me sens bien à Paris, je me sens vraiment fier de représenter ce club et cette ville. […] J’espère sincèrement rester longtemps et écrire une page de l’histoire de ce club” 🧤🇮🇹 [@OnzeMondial] pic.twitter.com/FdT49Qn9K2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 27, 2023

« Paris mérite de gagner la Ligue des champions »

Au cours de cet entretien, le portier du PSG a également été questionné sur l’échec en Ligue des champions face au Bayern Munich cette saison (0-3 en score cumulé) : « C’est sûr que l’on pouvait faire mieux. Au-delà de la force collective, il nous aurait fallu un peu plus de chance. Notre premier match à élimination directe était une finale avant l’heure. C’était du 50/50. Tous les scénarios étaient envisageables. On aurait pu leur faire plus mal, il y a des regrets, malheureusement ça s’est passé comme ça. La Ligue des champions est pour une seule équipe chaque année et toutes les équipes sont mortes de faim. En tout cas, Paris mérite de la gagner. On veut tout faire pour aller la gagner l’an prochain. » Très performant sur sa ligne, l’ancien de l’AC Milan manque encore de constance dans ses performances avec quelques erreurs à son actif. Il a ainsi été interrogé sur sa gestion d’un raté : « Il y a forcément ce moment compliqué où tu réalises après quelques secondes que tu t’es manqué. Là, tu peux être amené à te dire d’instinct : ‘J’aurais dû être là, j’aurais dû voir ça, j’aurais dû dire ça…’. Mais il ne faut surtout pas avoir ces pensées, il faut rester dans son match. C’est le moment qui vient après qui est fondamental, parce que le match continue et il faut retourner dedans avec la tête, penser au prochain ballon, à la prochaine attaque. C’est aussi ça la difficulté de ce poste, il faut apprendre à faire le vide après ces moments dévastateurs. Les erreurs, ça arrive et ça arrivera encore, à moi et aux autres. Ça fait partie du foot, on ne peut rien y faire, qu’on le veuille ou non. Après le match, il y aussi le moment de l’autocritique qui est important. C’est celui qui va te permettre de repartir au boulot sur des bases saines. »

Mais pour s’améliorer au poste de gardien de but, Gianluigi Donnarumma peut s’appuyer sur les conseils de son mentor, la légende italienne Gianluigi Buffon : « C’est difficile de parler d’un conseil surtout quand Gigi Buffon m’en a donné des dizaines qui m’ont permis de grandir. J’ai eu le privilège de faire mes classes dans les pas du plus grand gardien de tous les temps. À travers beaucoup de confidences et de confiance, Gigi m’a transmis cette manière d’être un champion sur et surtout en dehors des terrains. Nous nous parlons encore très souvent. Je lui dois beaucoup et je reste admiratif de ce qu’il a pu accomplir dans sa carrière. » Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Onze Mondial.