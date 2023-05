Strasbourg / PSG – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre au club de la capitale d’officialiser son titre champion de France. Mais pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire avec un nombre important d’absents.

Avec six points d’avance à deux journées de la fin, le PSG n’a besoin que d’un point pour s’offrir officiellement le titre de champion de France. Ce serait le onzième de son histoire, un record. Outre Presnel Kimpembe, Neymar, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, forfaits jusqu’à la fin de saison, Christophe Galtier devra aussi faire sans Achraf Hakimi (suspension), Fabian Ruiz (lésion à l’adducteur droit), Marquinhos (légère lésion de l’adducteur droit) et Hugo Ekitike (gêne à l’ischio jambier droit) contre les Strasbourgeois. Malgré ces absences, le coach parisien ne devrait pas changer de système et rester dans son 3-5-2 habituel.

Voir aussi : Le titre, son bilan, la saison … la conférence de presse de Christophe Galtier

El Chadaille Bitshiabu à la place de Marquinhos

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. Comme la semaine dernière, Warren Zaïre-Emery va occuper le rôle de piston droit. Juan Bernat fera de même à gauche. Pour la défense centrale, El Chadaille Bitshiabu devrait prendre la place de Marquinhos au côté de Sergio Ramos et Danilo Pereira selon le Parisien et l’Equipe. Pour remplacer Fabian Ruiz, le coach du PSG devrait opter pour Vitinha. La doublette d’attaque serait composé de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Carlos Soler serait placé en soutien des deux attaquants. Du côté strasbourgeois, on devrait aussi aligner une défense à trois avec Colin Dagba, prêté par les Rouge & Bleu, titulaire dans le rôle de piston droit.

Le XI probable du PSG (Le Parisien/L’Equipe) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé

(Le Parisien/L’Equipe) : Donnarumma – Danilo, Ramos, Bitshiabu – Zaïre-Emery, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé Le XI probable de Strasbourg : Sels – Doukouré, Nyamsi, Le Marchand (ou Perrin) – Dagba, Sissoko, Sanson, Guilbert – Diarra, Diallo, Bellegarde

XI probable Strasbourg / PSG (Le Parisien)