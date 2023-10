Pour retrouver goût à la victoire, Luis Enrique revient sur un 4-3-3 déjà acquis. Retour sur le système qui semble fonctionner avec ce PSG et la place de Vitinha dans ce dispositif.

Le PSG a retrouvé les trois points ce dimanche soir à Rennes. Les hommes de Luis Enrique ont retrouvé la stabilité de début de saison avec un 4-3-3 qui fonctionne. Si le match nul à Clermont le week-end dernier et la lourd défaite contre Newcastle en Ligue des Champions devait sortir des têtes, les yeux étaient tournés vers les choix de Luis Enrique. Avec une attaque à trois composée de Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, un autre jouer s’est greffé à l’offensive. Vitinha, titularisé au milieu de terrain, a alors été sur tous les tableaux pour aider la défense et construire les attaques en combinant avec Kylian Mbappé. Le PSG renoue alors avec le succès après la débâcle à Newcastle en Ligue des Champions, et prend ses premiers trois points au Rohazon Park depuis 2018. Quel est le bon système de jeu pour les hommes de Luis Enrique ? Quelle est la place de Vitinha de ce dispositif ?

