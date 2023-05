Cet été, le PSG cherchera à se renforcer en attaque et place Bernardo Silva comme cible numéro une pour compenser le départ en fin de contrat de Lionel Messi.

L’été 2023 du PSG s’annonce mouvementé. Entre les ventes espérées pour certains joueurs, les fin de contrat et les retours de prêt, Luis Campos aura énormément de dossiers à régler. De plus, le conseiller sportif devra renforcer l’effectif à certains postes et notamment en attaque. Avec la fin de contrat de Lionel Messi et les envies de départ de Neymar Jr, le secteur offensif pourrait connaître de grands changements pour répondre aux objectifs de la saison 2023-2024. En plus du numéro 9, le dirigeant parisien cherche un meneur de jeu et a placé son compatriote Bernardo Silva en tête de sa short-list. Déjà dans le viseur des Rouge & Bleu la saison passée, le joueur de 28 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City mais souhaite changer d’air après six années en Premier League. Et l’ancien Monégasque place le PSG comme son choix numéro un pour sa prochaine destination, comme l’a rapporté le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, dans l’émission L’Equipe de Greg.

🚨 Bernardo Silva n’est PAS INSENSIBLE à l’intérêt du PSG et avait déjà un accord avec le club l’été dernier ⏳🇵🇹



[@LeMechenoua] pic.twitter.com/Q2RjnZ1V7o — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

« Bernardo Silva voulait venir l’année dernière »

« Est-ce faisable ? Je pense que c’est faisable si Manchester ouvre la porte, ce qui n’a pas été le cas l’été dernier. Sont-ils capables d’ouvrir la porte ? Oui, si Bernardo Silva va voir Guardiola en lui disant cette fois-ci je ne peux plus rester, ce qu’il n’avait pas fait l’année dernière. L’année dernière, il avait demandé son départ mais les dirigeants ne voulaient pas qu’il parte et il a accepté en restant une année de plus. Là, s’il dit vraiment : ‘Coach, ça fait six ans que je suis là, il faut que je parte. J’ai envie de partir’, et que Guardiola lui ouvre la porte pour service rendu, je pense qu’il y a moyen. Je pense qu’il peut le faire. Pour moi, dans les destinations favorites, le PSG est numéro 1. Il y avait Barcelone l’année dernière sauf qu’avec peut-être le retour de Messi et le recrutement que veut faire Barcelone, c’est plus compliqué de mettre autant d’argent sur un joueur comme ça. Combien coûte Bernardo Silva aujourd’hui ? C’est cher mais avec ses deux ans de contrat, je dirais entre 50 et 70M€, ça dépend des négociations et des bonus (…) Bernardo Silva voulait venir l’année dernière. »

