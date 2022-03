La section handball du PSG réalise une saison tout bonnement exceptionnelle en Liqui Moly Starligue. Victorieux au cours de leur 20 sorties en championnat, les Parisiens ont remis ça ce dimanche après-midi à l’occasion d’un déplacement sur le parquet de Nancy.

Plus les journées avancent, plus le PSG se rapproche d’un titre qui semble lui tendre les bras. Une fois encore, malgré une adversité farouche des locaux, les hommes de Raul Gonzalez ont su se rendre la tâche facile grâce à une efficacité notable, que ce soit en attaque ou en défense. Le club de la capitale a vite su prendre les choses en mains : dès la 6e minute de jeu, le tableau affichait déjà un court avantage : 2-5. Mais les Nancéens se révoltent et parviennent à recoller au score assez rapidement avec un score de 6-7 à la 16e minute de jeu. Pourtant, avant la pause, le PSG reprend un confortable avantage avec six buts : 10-16. Le second acte voit les Rouge et Bleu dérouler leur jeu et, malgré un léger sursaut de Nancy en fin de partie, le PSG valide finalement un 21e succès de rang en Liqui Moly Starligue grâce à un score final de 32-37. Un excellent moyen d’engranger un maximum de confiance avant de se rendre du côté d’Elverum ce mercredi soir dans le cadre des barrages d’EHF Champions League.