Javier Tebas, le patron de laLiga, critique vertement depuis des années le PSG. Alors quand le club francilien refuse de vendre Kylian Mbappé au Real Madrid, il fulmine et tweete… « Les club-États sont aussi dangereux pour l’écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League car elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques envers le PSG. Pertes Covid +300M€ ; Revenus TV en France -40% ; Et +500M€ en salaires ? Intenable« , a posté Javier Tebas.

Défenseur du Barça, Gerard Piqué fait toujours ce qu’il faut pour que vive la rivalité avec le Real Madrid. Hier, le joueur catalan a profité d’un sondage sur Twitter pour se moquer des Merengue. A la question de savoir le numéro que porterait Kylian Mbappé cette saison (avec les trois options disponibles au Real : 5, 19 et 23), Gerard Piqué a répondu « le 7 », son numéro au PSG.